Il Comune di Massa Lombarda partecipa alla 'Giornata dei calzini spaiati'

Oggi, venerdì 2 febbraio, è la giornata dei calzini spaiati e il Comune di Massa Lombarda partecipa per sensibilizzare la cittadinanza sul tema dell'autismo e per accogliere la diversità. La Giornata è giunta all’undicesima edizione, e non ha una data fissa, ma cade ogni primo venerdì di febbraio.

L’obiettivo è quello di far riflettere i più piccoli e non solo sull'accettazione della diversità, che non deve essere vista come un ostacolo ma una ricchezza per farci capire quanto ognuno di noi è unico.

La Giornata dei Calzini Spaiati è un tributo alla diversità umana, e un richiamo all'importanza di costruire una cultura di pace e inclusione, fondamentali per il tessuto sociale di ogni comunità soprattutto in un'epoca in cui la spinta a uniformarsi torna prepotente.