Il Comune di Ravenna assume un pedagogista

È indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico professionale di pedagogista a supporto del Coordinamento pedagogico territoriale del Comune di Ravenna per il periodo dall’1/10/2020 al 30/09/2021. L’avviso pubblico ha come oggetto l’attività di progettazione e approfondimento del piano di formazione dal punto di vista pedagogico, diffusione, sviluppo/consolidamento dei temi dell’autovalutazione-valutazione in vista dell’accreditamento e relativi al tema dello “stress da lavoro correlato”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione entro le 12 dell’8 settembre e il colloquio è previsto per il 15 settembre. Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere formulati esclusivamente tramite mail all'indirizzo fbaravelli@comune.ra.it. I requisiti, le modalità di presentazione della domanda e i criteri di selezione si possono consultare nell'avviso al link https://bit.ly/3l88V0W.