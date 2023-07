Il Comune di Ravenna stabilizza 22 insegnanti ed educatori

Il Comune di Ravenna darà corso a un eccezionale piano di stabilizzazione per il personale educativo ed insegnante: un risultato straordinario per i servizi 0/6 e per coloro che vi lavorano e a vantaggio delle famiglie che ne fruiscono, ottenuto anche grazie al costante impegno di Cgil, Cisl e Uil confederali e alle sigle di categoria Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl.

"Una decisione che va a invertire un trend ormai diffuso a livello nazionale: nel Comune di Ravenna si procederà invece alla stabilizzazione di personale in aggiunta ai meri posti vacanti. Questo implica un significativo passo nella direzione del consolidamento e dello sviluppo dei servizi per le famiglie del Comune di Ravenna, riuscendo non solo a garantire una continuità delle figure educative, ma anche ad assicurare a tante insegnanti ed educatrici finalmente una stabilità lavorativa - commentano dai sindacati - Nonostante le chiusure temporanee disposte per alcuni nidi, dovute ai progetti di ampliamento e di ristrutturazione finanziati con i fondi del PNRR, il Comune di Ravenna incrementa la gestione diretta e assumerà 22 lavoratrici, tra insegnanti ed educatrici, in ruolo, andando ad esaurire le graduatorie di stabilizzazione in essere. Queste assunzioni permetteranno la copertura di funzioni – quali sostituzioni e supplenze - fino ad oggi svolte da personale comunale precario, che invece troverà nei prossimi anni assegnazioni stabili man mano che si realizzeranno le trasformazioni e ristrutturazioni programmate".

Resterà in futuro sempre possibile attivare ulteriori percorsi di stabilizzazione fino al 2026 in base all’attuale normativa: Cgil, Cisl e Uil insieme a Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl "continueranno a garantire il loro impegno al fine di ottenere il massimo delle stabilizzazioni possibili. Esprimiamo quindi la massima soddisfazione per l’importante scelta condivisa dal Comune di Ravenna e dalle organizzazioni sindacali, e continueremo il percorso di dialogo e confronto al fine di tutelare le lavoratrici e i lavoratori e garantire la qualità dei servizi offerti alle bambine e ai bambini della nostra città", concludono i sindacalisti.