Il Comune di Russi assume nuovo personale: come candidarsi

Il 2022 si apre con due due nuove assunzioni all'interno dell'organigramma comunale. Nel rispetto dei vincoli della spesa e di una programmazione virtuosa, le nuove assunzioni costituiscono un’azione importante e impegnativa che va a rafforzare la macchina amministrativa. Nel dettaglio si cercano due persone per i posti di Istruttore Amministrativo cat. C posizione economica C/1, presso il Comune di Russi. Le altre due selezioni pubbliche sono invece previste per i Comuni di Conselice e Fusignano.

Si invitano caldamente i russiani a partecipare in quanto le graduatorie saranno utilizzate anche dal Comune di Russi in base all'accordo di Gestione del Personale stretto con l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna. Per il bando di concorso completo e tutti i dettagli è possibile consultare la sezione “Concorsi Pubblici nella Bassa Romagna” sul sito dell'Unione.