Il Comune di Russi presenta ai cittadini il bilancio 2024

L'Amministrazione Comunale di Russi organizza una serie di incontri a Russi e nelle frazioni per presentare ai cittadini il Bilancio di previsione 2024. "Questi appuntamenti - anticipa Monica Grilli, Assessora al Bilancio e Tributi - sono organizzati per dar modo ai cittadini di capire come vengono gestite le risorse a disposizione, a fronte delle spese. Come abbiamo più volte ribadito, è nostra intenzione garantire il livello di erogazione dei servizi nuovi e consolidati, senza aumentare la pressione fiscale, se non là dove imposto dalla normativa".

Il calendario degli incontri

GODO

Lunedì 11 dicembre, ore 19 presso il Centro Civico, via Piave 12/a

SAN PANCRAZIO

Martedì 12 dicembre, ore 19 presso il Centro Civico, via G. Randi 11/1

PEZZOLO

Mercoledì 13 dicembre, ore 20 presso il Circolo ANSPI

RUSSI

Sabato 16 dicembre, ore 10 presso la Biblioteca Comunale, via Godo Vecchia 10

Per informazioni: Segreteria Comune di Russi, tel. 0544 587618, segreteria@comune.russi.ra.it