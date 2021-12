Il Comune mette in vendita e in affitto tre immobili a Cervia e Pinarella

L’amministrazione comunale di Cervia ha pubblicato tre bandi di gara: uno relativo alla vendita di un immobile in Piazza della Repubblica a Pinarella, uno per la concessione di un immobile in Piazza Garibaldi e uno per la concessione di un immobile nel Lungomare D'Annunzio.

Piazza della Repubblica a Pinarella - Si tratta della vendita di un locale commerciale a piano terra di proprietà del Comune a Pinarella di Cervia, in Piazza della Repubblica 15. L’asta sarà a offerta segreta solo ed esclusivamente in aumento sul prezzo a base d’asta di 114.000 euro. Per partecipare alla gara a garanzia dell’offerta il concorrente dovrà versare una cauzione di 5.700 euro pari al 5% del prezzo di vendita posto a base d’asta. La gara si terrà il 4 marzo 2022 alle 12:00 nella Residenza Comunale. Il sopralluogo presso l'immobile non è obbligatorio e l’eventuale visita facoltativa può essere effettuata entro il 23 febbraio 2022 prenotando al Servizio Patrimonio tel. 0544979310. Tutta la documentazione dovrà essere inviata con raccomandata entro le ore 12:00 del giorno 3 marzo 2022 al seguente indirizzo: Comune di Cervia - Ufficio Protocollo Piazza Garibaldi n.1 48015 Cervia (RA).

Piazza Garibaldi a Cervia - Riguarda l’affitto di un immobile destinato ad attività commerciale in Piazza Garibaldi 10 a Cervia. L’asta sarà a offerta segreta solo ed esclusivamente in aumento sul prezzo a base d’asta di 6.500 euro. La gara si terrà il 2 febbraio 2022 alle 12:00 nella Residenza Comunale. Per partecipare alla gara a garanzia dell’offerta il concorrente dovrà versare una cauzione di importo a propria scelta. È prevista la possibilità di effettuare l’eventuale sopralluogo facoltativo per prendere visione dell’immobile dal 3 gennaio 2022 al 28 gennaio 2022, prenotando al Servizio Patrimonio tel. 0544979310. Tutta la documentazione dovrà essere inviata con raccomandata entro le 12:00 del 1 febbraio 2022 al seguente indirizzo: Comune di Cervia - Ufficio Protocollo Piazza Garibaldi n.1 48015 Cervia (RA).

Lungomare D'Annunzio a Cervia - Riguarda l’affitto di un immobile destinato a pubblico esercizio nel Lungomare D'Annunzio 24 a Cervia. L'affidamento avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con 70 punti per l'offerta tecnica e 30 punti per l'offerta economica con un prezzo a base d’asta 22.000 euro. La gara si terrà il 10 marzo 2022 alle 12:00 nella Residenza Comunale. Per partecipare alla gara a garanzia dell’offerta il concorrente dovrà versare una cauzione di 11.000 euro equivalente all’importo di un semestre del canone a base d’asta. È prevista la possibilità di effettuare l’eventuale sopralluogo facoltativo per prendere visione dell’immobile dal 3 gennaio 2022 al 18 febbraio 2022, prenotando al Servizio Patrimonio tel. 0544 979310. Tutta la documentazione dovrà essere inviata con raccomandata entro le 12:00 dell'8 marzo 2022 al seguente indirizzo: Comune di Cervia - Ufficio Protocollo Piazza Garibaldi n.1 48015 Cervia (RA).

L’assessore Bianca Maria Manzi: "Queste operazioni mirano alla valorizzazione del patrimonio immobiliare del comune e ad evitare che locali destinati a negozi e pubblici esercizi nel territorio rimangano chiusi, creando aree di potenziale degrado. L’obiettivo è anche riqualificare spazi che resterebbero dismessi e contemporaneamente rilanciare e stimolare l'avvio di nuove attività da insediarsi in siti inutilizzati, valorizzando così le molteplici potenzialità dell’area".