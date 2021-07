Il Comune sosterrà le attività della scuola arti e mestieri Pescarini

Via libera dal consiglio comunale di Ravenna alla mozione che chiedeva un impegno del Comune a richiedere sostegno economico per la “scuola Arti e Mestieri – Pescarini”. Il documento, presentato dal consigliere comunale del Gruppo misto Marco Maiolini, da Michele Distaso (Sinistra per Ravenna) e Mariella Mantovani (Articolo 1) e sottoscritta anche da Chiara Francesconi (Pri), Fabio Sbaragalia (Pd), Daniele Perini (Ama Ravenna) e Raoul Minzoni (Italia Viva), prende spunto da un ordine del giorno approvato nelle scorse settimane dall’Assemblea Legislativa e presentato dalla capogruppo del Movimento 5 Stelle Silvia Piccinini che impegna la Regione a finanziare con non meno di 2,8 milioni di euro nei prossimi due anni i centri di formazione professionali pubblici dell’Emilia-Romagna, assegnando le risorse necessarie direttamente ai Comuni.

“Il Pescarini è un patrimonio di tutti, un’eccellenza da difendere e sostenere, una risorsa per le persone e per le imprese – dichiarano Maiolini e Piccinini – Un centro che da sempre lavora sul territorio per lo sviluppo delle competenze dei lavoratori fornendo risposte concrete e di altissima qualità ai bisogni occupazionali delle imprese e in grado di dare sempre risposte positive e qualificate, anche negli anni di crisi, formando giovani e adulti per le esigenze tecniche del nostro territorio, nell’industria come nei servizi sociali, nell’artigianato o nella logistica. Per questo siamo molto soddisfatti che il consiglio comunale abbia approvato all’unanimità la nostra mozione. La Regione accogliendo la nostra proposta ha deciso di mettere in campo risorse adeguate per tutelarli: si tratta di non meno di 1,4 milioni di euro all’anno da assegnare nei prossimi due direttamente ai Comuni. Un’opportunità che Ravenna non può e non deve farsi sfuggire”.