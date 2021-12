Il Comune stanzia 9mila euro per le attività di doposcuola a Cervia

L’Amministrazione comunale di Cervia ha stanziato un contributo di 9mila euro per il sostegno di attività di doposcuola per aiuto compiti nell’anno scolastico 2021/2022. Il progetto è stato pensato anche a seguito dell'attuale riforma della scuola in cui si registra una contrazione del numero delle giornate di rientro pomeridiano delle classi a modulo della scuola primaria. Questa circostanza, da un lato limita fortemente la capacità di apprendimento dei bambini, con grave danno sul rendimento scolastico e dall'altro crea ulteriori difficoltà d'integrazione in ambito scolastico e conseguentemente anche sociale.

L’amministrazione pertanto ha stabilito di pubblicare un avviso pubblico per la realizzazione dei corsi a cui è possibile partecipare con i seguenti requisiti: essere realizzati e gestiti da soggetti Non Profit; essere progettati per minori in età compresa fra i 6 e i 14 anni; essere predisposti per almeno 15 minori, per almeno 2 giorni alla settimana (dal lunedì al sabato), per almeno 2 ore giornaliere e 5 mesi nel corso dell'anno scolastico; essere attivato, in alternativa, per almeno 15 bambini iscritti, per almeno 5 mesi nel corso dell'anno scolastico e un numero minimo di 100 ore; prevedere, su esplicita richiesta dei competenti uffici comunali, l'inserimento di minori disabili, concordandone le modalità.

L’Assessore Cesare Zavatta ha dichiarato: “Abbiamo ritenuto opportuno incentivare e sostenere i progetti dedicati all’aiuto dei compiti pomeridiani e dell'eventuale apprendimento della lingua italiana, in particolare per gli stranieri. E’ un sostegno alle famiglie, che spesso hanno difficoltà a conciliare i tempi di lavoro con la necessità di seguire i figli durante i compiti pomeridiani. Inoltre per i bambini è anche un’opportunità di socializzazione e di condividere un’esperienza didattica ed educativa fuori dall’ambito strettamente scolastico”.