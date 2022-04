Il concerto di beneficenza faentino si apre con una canzone dedicata al popolo ucraino

Saranano Gianluca Fiorentini e gli Easypop ad aprire "Betlemmethon", il concerto di beneficenza che si terrà domenica al Palazzo delle Esposizioni di Faenza, dalle ore 15 alle 20. Gli EasyPop, band fondata dal faentino Gianluca Fiorentini, attivissima a Roma e nel Lazio e da oltre cinque anni gemellata con tantissimi artisti e festival in Ucraina, daranno il via alla maratona musicale per la pace con la canzone che avevano dedicato al popolo Ucraino nel 2019, dopo la loro esperienza musicale tra Kyiv, Ivankiv, Radinka, Borodjanka, Vishgorod, Bucha.

La canzone si intitola Terra di Libertà: “Con il cuore straziato, speriamo che queste parole possano dare un po’ di forza a chi, in queste ore, in questi giorni, sta soffrendo immensamente, nascosto nei sotterranei, o in fuga verso altro paesi. Vi siamo vicini”, dichiara Fiorentini.

Tanti gli artisti e le band di Faenza che hanno aderito, fino ad ora in venti, al progetto che permetterà di poter attivare l'acquisto di un furgone da mettere a disposizione delle attività della mensa per i più poveri e bisognosi e dell'emporio con vendita che permette di venire incontro alle necessità delle persone più fragili e deboli presenti sul territorio in uno spirito di pace, solidarietà e fratellanza.

Saranno cosi presenti Gianluca Fiorentini degli Easypop, il Trio Italiano, La Carampana, Giulia Toschi, Sara Tanzi, Luca Blues Man, Hope, Giorgia Montevecchi, Rodolfo Santandrea, Moreno Lombardi degli Arancia Meccanica, Work in Progress, Ottavia Sisti & Davide Falconi, Alter Ego, MoMa, Emoji of Soul, Claudio Toschi, Andrea Sarneri & Sanzio Guerrini, Alvio Focaccia, Ruggero Ricci & Gloriadaicapellibiondi e la band dei Rey Jacks. Tutti artisti provenienti dalle esperienze di base del territorio come Faenza Rock, La Musica nelle Aie, Ferragosto sotto le Stelle, il Pavone d'Oro e da scuole come la Scuola Sarti e Artistation.