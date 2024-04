Il concorso canoro per i giovani, ecco i nomi di tutti i finalisti 43esima edizione del Pavone d'Oro

Sono stati resi noti ieri sera, al termine della terza semifinale i nomi dei finalisti della 43a edizione del Pavone D’Oro, concorso canoro per giovani e giovanissimi. A Grace Zattoni e Asia Scuro, Viola Liverani e Melody Amadei i premi speciali. La classe 4°B della Scuola Elementare Tolosano vince il premio riservato alla categoria scuole.

Si è conclusa ieri sera con la terza semifinale, la prima tranche del concorso canoro faentino ‘Il Pavone D’oro’ ideato da Don Italo Cavagnini nel 1969 e giunto quest’anno alla 43a edizione. Un successo senza precedenti per la manifestazione riservata agli under 18 con posti esauriti al Teatro Masini in tutte e tre le serate. Dalle tre semifinali sono stati scremati i 21 concorrenti che accederanno alla finalissima in programma tra due settimane, sabato 20 aprile, sempre al Masini.

Sono 6 i finalisti delle categorie A e C, i primi 4 classificati della categoria B1 e B2 e un vincitore della categoria scuole, mentre il trionfatore assoluto della 43a edizione verrà scelto tra i soli finalisti della Categoria C. Al vincitore andrà un prestigioso premio in ceramica della Bottega d’Arte Gaeta di Faenza, che continua la tradizione di realizzare un’opera d’arte unica per il vincitore del Pavone D’oro. Ecco chi resta in gara:

CATEGORIA A (fino ai 9 anni):

Orlando Mele

Frida Ternetti

Margherita Gambi

Benedetta Barone

Lia Ponomarenko

Lucrezia Gagliani

CATEGORIA B1 (10 - 11 anni):

Francesca Mordenti

Lorenzo Gubellini

Giovanni Bandini

Matteo Piras

CATEGORIA B2 (12 - 14 anni):

Lorenzo Sansavini

Olivia Molignoni

Alice Mordenti

Iacopo Graziani

CATEGORIA C (15 - 18 anni):

Matteo Violani

Marco Aloisi

Nicola Ragazzini

Angie Paganelli

Samuele Bertoni

Matilde Montanari

Vince invece la categoria scuole la classe 4a B della scuola elementare Tolosano.

Sempre ieri sera sono stati annunciati anche i tre premi speciali assegnati dal comitato organizzativo e offerti dai componenti della band faentina storica ‘Angeli Neri’, Franco e Pino: il Premio Simpatia, intitolato a Maurizio "Re" Tramonti, è andato a Grace Zattoni e Asia Scuro; il Premio Fedeltà, intitolato a Domenico Bendoni, è stato vinto da Melody Amadei; il Premio della Critica, intitolato a Giancarlo Alboni, è stato assegnato invece a Viola Liverani

A conclusione della serata è intervenuta anche Martina Laghi, Assessora alla Scuola, Formazione e Sport che ha sottolineato come il Pavone D’oro sia diventato ormai “una comunità formata da ragazzi di tutte le età, dai bimbi più piccoli fino ad arrivare a cantanti che hanno raggiunto ormai un livello professionale”.

Prossimo appuntamento: sabato 20 aprile con la finalissima sempre al Teatro Masini