Il congedo mestruale approda in consiglio comunale: "Diamo importanza a una richiesta delle studentesse"

Il gruppo consiliare Ravenna Coraggiosa ha presentato martedì in Consiglio Comunale un ordine del giorno che partiva dall'esperienza del Liceo Artistico di Ravenna e dall'importanza del congedo mestruale, recentemente introdotto dall’istituto.

“Dare dignità al congedo mestruale – sottolinea Francesca Impellizzeri, capogruppo di Ravenna Coraggiosa - significa riconoscere che noi donne siamo diverse e che per parlare di parità bisogna partire dall'equità, che inevitabilmente necessita di politiche che riconoscano la diversità. Non è un fatto prettamente ed esclusivamente medico. E' una questione culturale. Pensare che riconoscere il congedo sia discriminante, significa ammettere che culturalmente non siamo pronti ad accettare che la diversità sia proprio la forza. E' stata una proposta portata avanti da studenti e studentesse e portarla in Consiglio significa dare importanza ad una loro richiesta, ad un loro bisogno: saper ascoltare, comprendere e farsi promotori di una nuova visione. Condivisa e sentita, per altro, dalle nuove generazioni”.

L’ordine del giorno è stato approvato, ma non all’unanimità. “Questa è una cosa che mi ha colpito molto – chiude la capogruppo – ma come mi ha detto qualcuno, è proprio perché ancora non raggiungiamo l'unanimità che atti politici come questi, necessitano ancora di esser presentati e discussi. Diversamente da quanto sentito in aula da una parte dell'opposizione, spero che il congedo mestruale possa esser adottato da tutti gli istituti ravennati, che presto trovi attuazione anche in ambito lavorativo e che non venga visto come discriminante, separando in quel cambiamento culturale che permetterà di vedere le lavoratrici per il loro valore e non per le possibili e giustificate assenze che potrebbero fare, vista la nostra condizione di donne”.