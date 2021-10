Il congresso provinciale dell'Aism: "Cambiamo la vita delle persone con sclerosi multipla"

La sezione provinciale di Aism (Associazione Italiana Sclerosi Multipla) apre le porte sabato 23 ottobre alle ore 9:30, apre le porte ai cittadini in modalità telematica. L’occasione è rappresentata dal congresso Soci e dalla campagna #1000azionioltrelaSM per parlare di prospettive future e mettere insieme i punti programmatici dell’agenda 2022-2025. Per partecipare contattare la sezione AISM di Ravenna al 0544.455308 o al 337.1414512.

“Dobbiamo disegnare la mappa degli impegni attuali e futuri e decidere insieme i punti programmatici su cui lavorare per cambiare la vita delle persone con sclerosi multipla e dei loro familiari. Con #1000azionioltrelaSM parte la Call to Action a tutti coloro che sono coinvolti nell’affrontare questa patologia: le persone stesse e le loro famiglie, amici, soci, volontari, sostenitori e ogni altro soggetto chiamato alla lotta quotidiana alla Sclerosi multipla, per confrontarci e prendere parte concretamente al percorso di costruzione dell’Agenda della SM 2022-2025” dichiara Enzo Lazzaro, Coordinatore Sezione Provinciale AISM di Ravenna.