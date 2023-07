Il Consiglio comunale dei ragazzi raccoglie fondi da donare agli alluvionati

Venerdì 30 giugno una delegazione del Comune di Bagnolo San Vito (Mantova) ha fatto visita al Comune di Brisighella in occasione di una donazione per la popolazione colpita dall'alluvione. Oggetto della donazione i fondi raccolti durante la festa di fine anno del Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) e in occasione del Concerto organizzato dal coro di San Biagio “Amici in Canto”. A questi fondi è stata inoltre aggiunta una somma da parte del Comune.

La delegazione, composta dalla vicesindaca Irene Bocchi e da rappresentanti del Consiglio Comunale Ragazzi (la presidentessa Lucrezia Ghilotti, l’assessore Alice Viaro e il consigliere Gregorio Bernardi Perini), è stata accolta dagli assessori brisighellesi Gessica Spada e Dario Laghi. Il sindaco Massimiliano Pederzoli e tutta la giunta del Comune di Brisighella ringraziano con sincerità il Comune di Bagnolo San Vito per la visita e soprattutto per il grande gesto di solidarietà verso la popolazione brisighellese.