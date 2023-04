Il consiglio nazionale Donne Italiane a Palazzo Rasponi per celebrare i suoi 120 anni di attività

Il Consiglio Nazionale Donne Italiane – C.N.D.I.- ha scelto Ravenna per celebrare i 120 anni di attività per onorare la prima Presidente Gabriella Rasponi Spalletti, ravennate, che ricoprì tale ruolo dal 1903 al 1931. L'appuntamento è per il 5 maggio dalle ore 15,30 a Palazzo Rasponi Dalle Teste, in piazza Kennedy. Nella Federazione di associazioni, nata nel 1903 e divenuta il ramo italiano dell’International Council of Women – ICW, "confluiscono antiche e articolate associazioni come Soroptimist International, C.N.A.I., Associazione Mazziniana Italiana, ADEI-WIZO, A.I.D.M., Zonta International, FILDIS, AIDDA, Associazione Giuriste Italiane, associazioni presenti sul nostro territorio in maniera capillare e altre piccole realtà che lavorano insieme a noi a costruire e a difendere il mondo dei diritti al femminile, perché tutte le donne possano esprimere il loro immenso patrimonio di capacità in ogni campo, al pari degli uomini, raggiungendo la piena parità sociale - fanno sapere le organizzatrici - La sua prima Presidente Gabriella Rasponi Spalletti si dedicò con grande impegno al miglioramento delle condizioni femminili e per il suo attivismo sociale fu la prima donna alla quale fu conferita la missione ufficiale di Tutrice dei minori. Il legame fra CNDI e Ravenna si concretizzò ulteriormente quando ospitò il Convegno annuale del CNDI nel 1921, anno delle celebrazioni del sesto centenario della morte di Dante Alighieri".

Il convegno sarà diviso n due parti. La prima è dedicata alla celebrazione dei 120 anni di storia dell’Associazione e, dopo i saluti Istituzionali e l’introduzione a cura della Presidente C.N.D.I. Ornella Cappelli, prevede l’intervento di Fiorenza Taricone, Professoressa di Pensiero politico e questione femminile dell’Università di Cassino e Lazio Meridionale, dal titolo “Più di un secolo. L’impegno sociale e civile del Consiglio Nazionale Donne Italiane”. Seguirà Tiziana Pironi, Professoressa di Storia della pedagogia dell’Università di Bologna, che tratterà ”Il contributo di Maria Pasolini Ponti ai problemi dell’istruzione e del lavoro femminile all’alba del ‘900”.

La seconda parte del convegno è dedicata a “Donne, Lavoro e parità di genere”. Relazioneranno Nicoletta Cirelli, Presidente CNA Impresa donna di Ravenna, sul tema ”La CNA a sostegno dell’imprenditoria al femminile”, Marianna Panebarco, Vicepresidente CNA Nazionale e Vicepresidente Provinciale CNA Ravenna parlerà di “Donne, imprese e parità”; la relazione di Paola Ferri, professoressa in Scienze Infermieristiche dell’Università di Modena e Reggio Emilia sarà su “Pari opportunità, il punto sulla professione Infermieristica”, e infine, Isabella Ciotti, Funzionaria sindacale UIL Ravenna e Presidente della Sezione di Cervia dell’Associazione Mazziniana, interverrà su “Donne, tempi di vita e tempi di lavoro: un impervio percorso tra diritti e (dis)pari opportunità”.