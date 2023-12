Il Consolato Colombiano in visita alla Job Industrial Academy

Oggi la Job Industrial Academy ha avuto l'onore di ospitare il Consolato Colombiano in una visita ufficiale, consolidando una significativa collaborazione intrapresa negli ultimi mesi con l'ente governativo "Colombia Nos Une". La presenza di eminenti rappresentanti del consolato e di figure istituzionali ha reso l'incontro un momento di grande rilevanza.

Il Prefetto di Ravenna, Castrese De Rosa, durante l’incontro ha espresso nuovamente entusiasmo per questa iniziativa, sottolineando il contributo della formazione industriale fornita dalla Job Industrial Academy al progresso della comunità locale. Ha evidenziato come queste realtà possano attivamente rispondere alle esigenze degli imprenditori locali, affrontando la carenza di manodopera specializzata e integrando persone provenienti dall'estero per soddisfare la crescente domanda nelle aziende italiane.

Franco Greco, Responsabile della Job Industrial Division, ha dichiarato che questa collaborazione testimonia l'impegno congiunto verso lo sviluppo professionale e il progresso industriale, estendendo i ringraziamenti al Prefetto e ai Consoli per il loro sostegno alla Academy. Il Console di Milano, Carlos Alfredo Carrettero Socha, ha espresso soddisfazione per la partnership instaurata, sottolineando il valore della formazione industriale nel rafforzare i legami tra le comunità colombiana e italiana. Ha evidenziato il progetto pilota della Job Industrial Academy come un punto di riferimento per il governo colombiano in Italia.

La Viceconsole di Roma, Ana Lucía Trujillo Guerrero, ha enfatizzato l'importanza di iniziative che supportano una politica di migrazione sicura e controllata, collaborando con lo stato italiano e le aziende come la Job Industrial Academy, facilitando l'inserimento costruttivo delle famiglie colombiane in un territorio straniero. Diana Alexandra A. Ortegón Durán, funzionaria di Colombia Nos Une, ha sottolineato l'impegno dell'ente governativo nel facilitare connessioni significative tra istituzioni educative e comunità colombiane in Italia.

L'incontro ha seguito un programma dettagliato, comprendente una visita alla Job Industrial Academy e un incontro con gli studenti. La Job Industrial Academy guarda con entusiasmo al futuro, continuando questa collaborazione fruttuosa che, in soli otto mesi, ha consentito l'erogazione di 35.000 ore di formazione e ha contribuito all'occupazione di oltre 150 famiglie.