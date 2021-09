Il Console dell'Ecuador a Cervia per correre l'Ironman

Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha incontrato il Console dell’Ecuador in Roma, Saúl Andrés Pacurucu. Il diplomatico è a Cervia in quanto partecipa come atleta all'Ironman Italy Emilia Romagna e ha colto l’occasione per portare personalmente il suo saluto al primo cittadino.

Il Console Pacurucu, membro onorario della Federazione Italiana di Krav Maga, triatleta, membro di Ironteam Italia, è presente per il secondo anno a Cervia, dove ha partecipato nel 2019 alla gara sulla mezza distanza Ironman 70.3. Alla guida del Consolato dell'Ecuador a Roma da luglio 2016, il Console Pacurucu ha fatto dello sport uno degli obiettivi del suo mandato, non solo promuovendolo attivamente tra i membri della propria comunità come strumento di condivisione, integrazione, crescita e riscatto personali, ma partecipando a livello istituzionale a manifestazioni di spicco come la Race for the Cure, il Giro d´Italia e la Maratona di Roma.

Nello scambio di doni il sindaco ha consegnato al Console il benaugurante sale di Cervia e il Console ha contraccambiato portando in dono un tipico "panama hat", prodotto di eccellenza dell'artigianato ecuadoriano, congratulandosi con lui per il grande lavoro svolto in occasione di questo prestigioso evento sportivo.