Il cordoglio di De Pascale per la morte di Franco Gaglio: "Ci mancherà la sua personalità vivace e curiosa"

“Esprimo profondo dispiacere – dichiara il presidente della Provincia di Ravenna Michele de Pascale - per la scomparsa di Franco Gaglio, a lungo protagonista della vita politica locale fin dal dopoguerra, ex consigliere provinciale ed ex sindaco di Castelbolognese, di cui è stato primo cittadino per tre consiliature, amministratore di lungo corso, attento e lungimirante. Cavaliere al merito della Repubblica italiana dal 2013, mancherà la sua personalità vivace, curiosa e ancora attiva. Un pensiero particolare ai suoi cari e alla comunità tutta di Castelbolognese”.