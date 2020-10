Il Coronavirus fa un'altra vittima in casa di riposo

Altri decessi in casa di riposo ad Alfonsine. "Purtroppo, tra la tarda serata di giovedì e la mattinata di venerdì ho appreso del decesso di due ospiti della Cra Boari, ricoverati in ospedale - spiega il sindaco Riccardo Graziani - Uno dei due, con pregressa patologia, era positivo al Covid, l'altro era negativo e in struttura ospedaliera per altre problematiche. Ad entrambe le famiglie esprimo le condoglianze e il cordoglio dell'amministrazione comunale. Per quanto attiene la nostra città mi vengono poi segnalate cinque nuove positività, per le quali si stanno ricostruendo i contatti rilevanti e la fonte del contagio. È sempre bene, pertanto, la massima prudenza. Ma con questi numeri è necessario qualcosa di più: cerchiamo di valutare quali azioni siano strettamente necessarie, cosa sia rinunciabile, in maniera da ridurre le occasioni di contagio. Il momento purtroppo è eccezionale e richiede da parte di ciascuno una particolare ponderazione".

