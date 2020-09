Il coronavirus fa un'altra vittima. "Mascherina sulla bocca e testa sulle spalle"

È una persona di 87 anni l'ultima vittima del covid-19. La persona, che si è spenta sabato, si trovava ricoverata all'ospedale Lugo. "Una brutta notizia per tutta la nostra comunità che si stringe attorno ai suoi cari ai quali ho portato le condoglianze - afferma il sindaco di Castel Bolognese, Luca Della Godenza -. Purtroppo questa notizia ci fa capire che dobbiamo lottare contro questo virus e che dobbiamo utilizzare tutte le prevenzioni per prevenire il contagio".



Il sindaco si rivolge in particolar "a tutti coloro che si sentono invincibili davanti al Covid-19, proteggete voi stessi per proteggere i vostri cari. Mascherina sulla bocca e testa sulle spalle. Chiedo a tutti di rispettare scrupolosamente le prescrizioni anti-covid. Lo chiedo per chi non c'è più e per chi soffre".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.