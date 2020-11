Il Coronavirus fa un'altra vittima nella casa di riposo

Si è verificato un altro decesso legato al Coronavirus tra gli ospiti della casa riposo Boari di Alfonsine. "In questo momento doloroso, esprimo alla famiglia le condoglianze e il cordoglio dell'amministrazione comunale - commenta il sindaco Riccardo Graziani - Per quanto attiene la nostra città mi vengono poi segnalate tre nuove positività, per le quali si stanno ricostruendo i contatti rilevanti e la fonte del contagio. Oltre a ciò, a livello provinciale emergono numeri importanti (225 positività), benché imputabili probabilmente anche ad un accumulo di referti per un sovraccarico di lavoro del laboratorio. La raccomandazione rimane la solita: prudenza e buon senso".