Il coronavirus miete un'altra vittima: un anziano della casa di riposo ricoverato in ospedale

"Nella giornata di oggi mi è stato comunicato il decesso di un ospite della Cra ricoverato in ospedale. È sempre difficoltoso dare questi tristi aggiornamenti: porgo le condoglianze alla famiglia da parte mia e dell'amministrazione comunale, esprimendo tutta la nostra vicinanza in questo momento". Sono queste le parole di Riccardo Graziani, sindaco di Alfonsine, che ufficializza così un altro morto per le conseguenze da covid-19.

"Su Alfonsine mi segnalano cinque nuove positività, contatti di casi già noti. Le restrizioni di questo periodo incidono sulla quotidianità di ognuno, me ne rendo conto. Ma è importante essere in questo momento il più prudenti possibile: per noi stessi e per chi ci circonda" ha detto il primo cittadino