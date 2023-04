Il corso sulle diversità Lgbt riceve il riconoscimento ufficiale di Educazione Continua in Medicina

All'interno delle attività del Centro Antidiscriminazioni LGBTI+ sostenuto dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni (UNAR), promosso anche da Arcigay Ravenna e Arcigay Rimini insieme al Comune di Ravenna e al Movimento Consumatori, a breve si avvierà il corso sulle diversità LGBTQI+.

Il corso ha ottenuto il riconoscimento di 21 crediti Ecm, Educazione Continua in Medicina, un riconoscimento prestigioso che sottolinea la qualità della proposta educativa che ottiene così un riconoscimento di rango istituzionale perché fornisce crediti formativi riconosciuti dal sistema sanitario pubblico tramite il provider Tecnoacademy S.r.l.

Si tratta di un corso gratuito e modulare che affronterà, in presenza e della durata di 21 ore, temi attualissimi legati agli aspetti del benessere delle persone e delle famiglie LGBTQI+ tra cui: Orientamento sessuale e identita?, i fattori di discriminazione multipla, normativa e alla giurisprudenza antidiscriminatoria sui temi dell’orientamento sessuale e dell’identita? di genere, identita? di genere e riconoscimento della carriera alias in ambito socio sanitario, educativo e professionale, Famiglie e genitorialita? Lgbti+, linguaggio inclusivo, identita? transgender in eta? evolutiva e adulta.

Alcuni aspetti sono particolarmente rilevanti per le professioni sanitarie e di cura (Elementi di criticita? nell’accesso ai servizi e alle cure da parte di persone Lgbti, Strumenti di lavoro per professionisti della salute, operatori sociali e socio sanitari, educatori, psicologi e psicoterapeuti), ma il corso è aperto a tutte le professionalità e? in ambito educativo (insegnanti, educatori/educatrici, pedagogisti/pedagogiste), sociale (assistenti sociali), della salute (psicologi/psicologhe, psicoterapeuti/psicoterapute, medici, infermieri/infermiere), operatori/operatrici della comunicazione, avvocati/avvocate.

Le iscrizioni sono aperte fino alle 12 del 19 aprile e per iscriversi bisogna inviare la scheda di adesione (corredata da un documento di riconoscimento in corso di validita?) e seguire le indicazioni scaricabili dal seguente link, al quale e? consultabile anche il programma dettagliato delle lezioni, con giornate e orari: https://bit.ly/3UcHAN3