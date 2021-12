Il corteo percorre l'ultimo chilometro della 100 per l'estremo saluto a 'Pirì'

L'estremo saluto a Pirì percorrendo idealmente l'ultimo chilometro della 100. Martedì mattina si è svolto nella Cattedrale di Faenza il funerale di Pietro “Pirì” Crementi, storico direttore di gara della "100 km del Passatore" deceduto domenica all’età di 90 anni. La funzione è stata celebrata dal sacerdote Don Luca, grande amico di Pirì e della Cento.

Al funerale erano presenti familiari e amici, il gruppo sportivo Asd 100 km del Passatore con i membri indossanti le divise e i colori della squadra e i membri dell’associazione omonima. Davanti alla cattedrale presente la storica jeep scoperta con la statua del Passator Cortese, con la quale Pirì ha sempre guidato il gruppo dei corridori in ben 47 edizioni, portando con sé l’icona della Firenze-Faenza e spronando gli atleti attraverso il megafono e indossando l’immancabile ‘cappellaccio’ del Passatore.

In chiusura della funzione è intervenuto il sindaco di Faenza Massimo Isola con un affettuoso ricordo di Pirì, sottolineando ciò che Crementi ha costruito in 90 anni di vita non solo per lo sport e per la sua creatura, la Firenze-Faenza, ma anche e soprattutto per l’intera città di Faenza. Tra gli interventi anche quello del presidente della 100 km del Passatore, Giordano Zinzani, che ha ricordato l’amico Pirì e una toccante testimonianza del nipote (figlio del fratello Mario, purtroppo impossibilitato ad essere presente al funerale).

La salma di “Pirì” è stata infine accompagnata dai presenti e dalla jeep con il Passatore dalla Cattedrale sino al Cimitero di Faenza, attraversando piazza del Popolo (luogo di arrivo della Cento e tanto amato da Pirì) ripercorrendo idealmente l’ultimo chilometro dell’ultramaratona.