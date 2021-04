Il corto dei partigiani romagnoli vola in Canada: "La buca" selezionato dal festival di Montreal

Ci sarà anche un pizzico di Romagna al Montreal International History Film Festival. Il cortometraggio "La buca" che narra le vicende partigiane del territorio ravennate e che è stato girato nel territorio di Alfonsine ha superato la selezione del festival canadese. Una grande notizia che arriva proprio alla vigilia della Festa della Liberazione.

"L'idea del racconto - svela Ivano Artioli, presidente dell’Anpi di Ravenna e autore della sceneggiatura del cortometraggio - nasce da una delle storie che mi narrò il primo sindaco di Alfonsine, Mario Cassani. Con lui facevamo diverse gite in auto attraversando i luoghi della Resistenza e durante queste uscite mi raccontò diversi episodi di vita partigiana. Da uno di questi ho tratto il racconto La buca e successivamente ho scritto la sceneggiatura. Poi ho avuto la fortuna di incontrare il regista Valerio Montemurro".

Alla realizzione del film ha partecipato la stessa comunità di Alfonsine. Gran parte del cortometraggio è stato girato all'interno della Ca’ de Jeval, la casa in cui fu girata anche "L’Agnese va a morire", le divise che si vedono nel corto sono state prestate dall'Istituto storico di Alfonsine e la consulenza storica è del drettore dell'Istituto Beppe Masetti.

L’episodio (della durata di 30 minuti) racconta un fatto accaduto nei primi mesi del 1945 nella pianura che da Alfonsine va al mare. Lì, in una casa colonica sotto l’argine del Reno, Celso ed Elvira seguendo le indicazione del partigiano Eugenio nasconderanno due disertori tedeschi; li devono tenere per pochi giorni perché la guerra è alla fine. Invece no! Il fronte si ferma a Ravenna e tedeschi e fascisti diventeranno sempre più feroci con la popolazione che è patriottica e partigiana.