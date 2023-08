Il corto girato a Ravenna conquista il prestigioso premio al Not Film Fest

Il cortometraggio tutto locale, girato tra Ravenna, Bertinoro e Forlì con una squadra affiatata di giovani professionisti romagnoli, dal titolo "Tre ragazzi", ha conquistato il prestigioso E-R Filmakers Award al festival cinematografico Not Film Fest. L'evento, che si è svolto dal 22 al 27 agosto a Santarcangelo di Romagna, ha visto il cortometraggio, tratto dal romanzo Tre ragazzi in cerca di avventura di Carmelo Pecora, ex direttore del nucleo di Polizia Scientifica di Forlì, emergere come vincitore in un contesto interessante a livello cinematografico.

Con la regia di Gianfranco Boattini (soggetto Boattini e Miller Garini) e la produzione da parte della locale OndaFilm Srl, il cortometraggio ha catturato l'attenzione della giuria e del pubblico con la sua toccante narrazione di amicizia, coraggio e desiderio di liberarsi dai pregiudizi che sovente vincolano la vita di Carmelo, Salvatore e Michele, tre giovani amici legati da un legame indissolubile. Le riprese si sono svolte nell'estate del 2022, precisamente dal 1 al 5 agosto, nei suggestivi comuni di Ravenna, Bertinoro e Forlì, i quali hanno sostenuto il progetto.

Il successo di "Tre ragazzi" è ancor più significativo grazie al sostegno cruciale fornito dall'Emilia-Romagna Film Commission, che ha premiato il cortometraggio con il bando di produzione nel 2022. Questo riconoscimento ha contribuito a rendere possibile la realizzazione di un'opera cinematografica che ha colpito il cuore del pubblico e ha dimostrato l'abilità di coniugare talento creativo e supporto istituzionale.

Il team di "Tre ragazzi" è composto da Paolo Sassanelli, Marcello Maietta e Coco Rebecca Edogamhe (attori principali), Stefano De Pieri (direttore della fotografia), Nazario Di Tullio (scenografia), Matteo Santi e Ugo Casadei (montaggio e musica) e Francesca D'Altri (costumi). Una squadra giovane e capace che arricchisce ulteriormente il panorama produttivo romagnolo.