Il Covid fa chiudere anche il canile: "Poco personale, ma i cani sono comunque accuditi"

Il perdurare dell'emergenza Covid e l'aumento dei contagi ha portato alla chiusura temporanea anche il canile comunale e il Rifugio del Cane gestito da Enpa Faenza. Le due strutture, anche a causa del poco personale operativo per via del Covid, saranno chiusi al pubblico da 15 al 30 gennaio.

"Abbiamo avuto vari casi di Covid tra il personale e i volontari, che già prima della pandemia erano pochi - spiega Maria Teresa Ravaioli, presidente della sezione faentina di Enpa - I cani non sono in pericolo, riusciamo comunque ad accudirli e a prendercene cura, ma non ce la sentiamo di aprire al pubblico. La situazione resta comunque gestibile, chiediamo solo un po' di pazienza dal momento che lo facciamo per tutelare tutti".

Solo per emergenze sono attivi i seguenti numeri: Rifugio del cane Enpa Faenza/Canile Comunale 3509585500 - 054641955. Per cani vaganti chiamare la Polizia locale al 0546691400, fax 0546691482.