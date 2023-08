Il Covid non è finito: numeri sotto controllo, ma i casi sono in aumento

Sono numeri limitati e sotto controllo, ma il Coronavirus non è finito e in Romagna si torna a registrare nelle ultime settimane un aumento dei contagi. E’ quanto emerge dal bollettino Covid, che continua a essere redatto dall’Ausl Romagna.

Secondo gli ultimi aggiornamenti nella settimana del 14-20 agosto sul territorio romagnolo si sono registrati 179 nuovi casi di positività. Si tratta del numero più elevato riscontrato dall’inizio dell’estate. Casi ci sono sempre stati, ma in costante diminuzione: come i 47 positivi nella settimana dal 10 al 16 luglio e i 51 dal 24 al 30 luglio. Ma la curva sta tornando a salire e in vista dell’autunno è possibile un ritorno della circolazione del virus, anche se probabilmente con conseguenze più ridotte rispetto al passato.

Sempre secondo gli ultimi dati diffusi, questo l’andamento su scala territoriale dal 14 al 20 agosto: 71 nuovi positivi a Rimini, 60 nuovi positivi a Ravenna, 27 positivi a Cesena e 21 a Forlì. Si sono resi necessari (all’aggiornamento di lunedì 21 agosto) 53 ricoveri in reparto, uno in subintensiva e uno in terapia intensiva. Un piccolo “focolaio” si è registrato durante gli scorsi giorni all’ospedale Ceccarini di Riccione: dopo l’accesso di un paziente per altri sintomi poi risultato positivo al Covid sono risultate positive dal tracciamento altre 5 persone.