Il Csi lancia un nuovo corso per operatore sportivo per la disabilità

Dopo la prima edizione del 2017 (che è stata ispiratrice di diverse iniziative in tutta Italia) il comitato territoriale Csi di Ravenna-Lugo organizza un nuovo per operatore sportivo per la disabilità, rinnovato negli argomenti rispetto alle edizioni passate. Articolato in dodici lezioni, in programma il martedì sera, dalle 20.15 alle 22.45, per un totale di 30 ore, il corso prenderà il via martedì 17 gennaio 2023 e si concluderà il 4 aprile. Il corso è rivolto ad educatori professionali e ad allenatori/istruttori sportivi, e potrà essere seguito sia in presenza (20 i posti disponibili) nella sede di Ravenna di VolontaRomagna Odv in via Agro Pontino 13/A, sia online (40 posti disponibili).

Obiettivo del corso è formare personale che acquisisca le competenze per lavorare con persone disabili nel settore sportivo. Durante le lezioni, infatti, verranno approfonditi numerosi aspetti legati allo specifico ambito di formazione, fornendo ai partecipanti le conoscenze per poter organizzare attività motorie e sportive a persone con disabilità favorendo cosi il loro inserimento sociale.

Tra i vari temi, nelle dodici lezioni si parlerà del Csi e sport inclusivo, di attività motoria e sportiva educativa, di classificazione della disabilità e approccio alla disabilità intellettiva, di attività motoria adattata con teoria ed esperienze pratiche, di educazione e relazione, di sport e attività fisica per il benessere della persona con disabilità, di psicologia dello sport, di alimentazione e del rapporto con le famiglie.

Le competenze trasmesse mireranno alla pianificazione e gestione di attività motorie e sportive individuali e di gruppo finalizzate alla giusta integrazione, con lo scopo di migliorare la forma fisica nonché mentale, in modo da considerare la diversità come un valore aggiunto Le competenze trasmesse mireranno alla pianificazione e gestione di attività motorie e sportive individuali e di gruppo finalizzate alla giusta integrazione, con lo scopo di migliorare la forma fisica nonché mentale, in modo da considerare la diversità come un valore aggiunto.

Il corso vale anche come aggiornamento della qualifica per coloro che hanno ottenuto in passato la qualifica di Operatore Sportivo per la Disabilità ma non hanno seguito gli aggiornamenti previsti entro il 31 dicembre 2022. Per i partecipanti ci sarà poi la possibilità di effettuare il tirocinio nei corsi organizzati dal Csi o dalle società sportive della rete. Il corso è valido per la qualifica Coni codice BI005 e ha un costo di 100 euro. Il termine ultimo per iscriversi è domenica 15 gennaio 2023. Per ulteriori informazioni: sportdisabili@csiravenna.it, tel. 054431371.