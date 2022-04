Il Csi Ravenna-Lugo amplia la proposta dei centri estivi: quest'anno sono tre

Il Csi Ravenna-Lugo triplica l’offerta dei suoi Cre. Per l’estate imminente, l’ente di via Guidarelli presenta, accanto ai riconfermati “Cre On the beach” e “Cre Leone”, la novità del “Cre Arcobaleno”, pensato per i più piccoli, nati tra il 2016 e il 2018. Il centro verrà allestito nella scuola parrocchiale San Francesco di Sales, in via Dismano 49, a Ponte Nuovo e si svolgerà dal 4 al 29 luglio.

Si svolgono nelle loro sedi tradizionali gli altri de centri estivi: il “Cre On the beach” verrà riproposto al bagno Nariz di Punta Marina: riservato ai bambini nati dal 2016 e precedenti, si svolgerà dal 20 giugno al 5 agosto e, dopo la pausa ferragostana, riprenderà dal 22 agosto al 2 settembre.

Il “Cre Leone”, invece, nato nel pieno dell’emergenza sanitaria, si rivolge a tutti i bambini e le bambine nati/e dal 2018 e precedenti che avranno la possibilità di vivere momenti di aggregazione, di divertimento e di gioco immersi nel verde della Rocca Brancaleone. Le date di apertura e di chiusura di questo centro vanno dal 13 giugno alla riapertura delle scuole, con chiusura nella settimana di ferragosto.

Tutti i Cre offrono la doppia opzione della mezza giornata o della giornata intera. Attività motorie e sportive, giochi e attività ricreative e un momento dedicato allo svolgimento dei compiti nel pomeriggio per chi sceglierà la formula del Cre per l’intera giornata caratterizzano il programma dei tre centri estivi.

Tutte le attività previste saranno gestite da uno staff adeguatamente formato e qualificato e suddivise in diversi sottogruppi: multi-sport, giochi, attività relative alla psicomotricità, laboratori, arte e aiuto compiti. Oltre a queste, sono presenti delle attività-extra come i giochi da tavolo, la danza ed espressività, il raccontastorie e molte altre.

Le iscrizioni sono già aperte. Per queste, ma anche per tutte le informazioni e i dettagli organizzativi: tel. 054431371 oppure 3515816100 (per comunicazioni unicamente su whatsapp) e il sito. Si può scrivere anche una mail a cre@csiravenna.it oppure recarsi alla segreteria del Csi in via Guidarelli 7.