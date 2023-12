"Il cuore acceso da un incontro": un ciclo di incontri di formazione sull’educazione

L’Associazione Amici di Enzo, impegnata nell’aiuto allo studio con modalità innovative ed esperienziali, propone alla cittadinanza una serie di tre incontri sul tema della responsabilità educativa dal titolo “Il cuore acceso da un incontro”.

Il primo incontro, che si svolgerà il prossimo 15 dicembre alle ore 19, presso il Grand Hotel Mattei, avrà come titolo “L’educazione è introduzione alla realtà”. Il protagonista del dialogo sarà Francesco Barberis, Dirigente Scolastico. Per entrare nel senso di questo dialogo si potrebbe partire dal finale de “Le città invisibili” di Italo Calvino, quando Marco Polo cerca di dissuadere il Kublai Kan dal pessimismo sulla realtà che li circonda: “…cercare e saper riconoscere chi e cosa, in mezzo all'inferno, non è inferno, e farlo durare, e dargli spazio.” Come dire che la vita non è e non sarà sempre facile per i nostri ragazzi che però devono imparare a riconoscersi anche nelle difficoltà, tirare fuori il meglio di sé e lottare.

Il secondo incontro si svolgerà l’8 marzo 2024, sempre alle ore 19, alla Sala Convegni del Centro Direzionale Portuale, e avrà come titolo: “Le condizioni dell’educazione: proposta, verifica e rischio della libertà” e vedrà come protagonista il docente universitario e teologo Pierluigi Banna. A partire dal rischio educativo che scaturisce dalla necessità per i nostri ragazzi di una introduzione totale nella realtà, occorre comunque tracciare una strada all’educazione, fissarne le condizioni che vanno costantemente verificate e alimentate, vivificate per scongiurare il rischio che la realtà non si faccia più riconoscere.

Il ciclo si concluderà il 17 maggio 2024, ancora al Grand Hotel Mattei alle ore 19, quando si rifletterà su come “Mettere il cuore in quel che si fa”, anzi, le testimonianze di Ida Tucci, Segretaria Generale della Fondazione Tadei e di Davide De Santis, Presidente del La mongolfiera ODV, racconteranno concretamente quanto cuore si può mettere nel fare le cose, in particolare nel promuovere la sfida educativa, soprattutto a favore delle persone più svantaggiate.