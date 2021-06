Il cuore grande dei ravennati: 1500 euro per Eitan, il bimbo sopravvissuto alla strage del Mottarone

Un grande gesto di solidarietà per cercare di ritrovare la luce dopo una tragedia immane. Questo è ciò che hanno fatto I colleghi di Grisù, un gruppo spontaneo formato da Vigili del Fuoco appartenenti a tutti i distaccamenti della provincia di Ravenna che hanno deciso di far partire una raccolta fondi in favore del piccolo Eitan, il bimbo di 5 anni sopravvissuto alla strage della funivia del Mottarone. Il bambino si trova ancora ricoverato all’ospedale Regina Margherita di Torino, dopo aver perso nella tragedia mamma, papà e fratellino.

Tanti sono stati i gesti di solidarietà per il bimbo e uno di questi viene appunto da I colleghi di Grisù che hanno raccolto 1500 euro e li hanno consegnati tramite bonifico al conto aperto dal Comune di Pavia per sostenere il piccolo Eitan. Ma la somma da sola non bastava e così martedì mattina due rappresentanti del gruppo ravennate ha incontrato il sindaco di Pavia, Fabrizio Fracassi, per consegnare la maglietta rossa del drago-pompiere Grisù, firmata da tutti i partecipanti della raccolta fondi, ma anche un peluche, uno zainetto e altri gadget. Dal primo cittadino pavese è arrivato un sentito ringraziamento per questo profondo gesto di solidarietà.