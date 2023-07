Il cuore grande dei volontari: donate coperte e altre materiali al canile comunale

La Consulta del Volontariato del Comune di Ravenna e le associazioni aderenti hanno donato tramite i volontari presenti coperte ed altro materiale imbottito al Canile comunale di Ravenna. Protagonisti di questo bel gesto sono Fabio Marzufero per l’associazione “Cuore e Territorio aps”; Renata Perissinotto e Silvia Cortesi per “l’associazione il sorriso di Giada odv”; Gian Franco Mocci e Maurizio Raguzzoni per “l’associazione di volontariato di protezione civile Bizantina Ravenna”; Cristina Tellarini, Arianna Capio per il “Punto di Ascolto Francescano”, Birna Valli, Maura Balestri e Angela Gulminelli per “associazione 8 Marzo donne di Porto Fuori”.

La donazione è stata effettuata "per rendere più agevole e comoda la vita dei cani ospitati, già attentamente assistiti dal personale della struttura", affermano i donatori. La donazione è avvenuta all'interno del centro Commerciale Esp - ex hub centro vaccinale - in gestione a Cuore e territorio, grazie alla generosità del gruppo IGD che aveva già donato 10 mila euro a favore degli alluvionati, già distribuiti tramite i servizi sociali.