Il cuore grande dell'associazione: dona un veicolo per il trasporto dei disabili

Ancora un gesto di grande solidarietà, a pochi giorni dalle festività natalizie. Nella giornata di ieri, Auser Provinciale Ravenna ha ricevuto in dono un nuovo furgone Fiat Doblò, personalizzato per il trasporto di anziani e disabili, dall’associazione “AIR Amici Insieme per Ravenna”. Si tratta di una Onlus costituita il 6 aprile 2020, in piena pandemia, che persegue finalità di solidarietà sociale, e che in questi tre anni ha donato all’Ospedale di Ravenna strutture e materiali acquistati grazie a contributi dei cittadini, e si è poi riattivata nell’intento di fornire un contributo reale e mirato per i danni conseguenti all’alluvione.

Il Doblò regalato in questa occasione ad Auser, acquistato grazie a una raccolta fondi da parte di AIR che ha fruttato oltre 35.000 euro (con il fondamentale contributo delle aziende sponsor CSP Network, Grenke e WCA World), va proprio in questa direzione: per Auser Ravenna si tratta di un aiuto fondamentale, vista la necessaria sostituzione dei diversi mezzi gravemente danneggiati durante l’alluvione. “Siamo profondamente grati ad AIR per questo gesto di altissimo valore civico – sottolinea la presidente provinciale di Auser, Mirella Rossi, intervenuta alla consegna del mezzo assieme all’assessore comunale Fabio Sbaraglia -. Per noi si tratta di un nuovo mezzo fondamentale, vista la costante crescita del numero di persone disabili, purtroppo anche bambini, che necessitano di essere trasportati su veicoli adeguati e attrezzati”.