Il cuore grande delle modelle: maxi-donazione al banco alimentare

Oltre la bellezza, il cuore. E' quello dimostrato dalle modelle dell'Ale Piva Production - agenzia con base a Cervia e Milano Marittima - che, prima delle festività di Natale, hanno effettuato una donazione al Banco Alimentare di Trento consegnando un ingente quantitativo di beni di prima necessità per le famiglie bisognose del territorio trentino. Un momento prezioso di solidarietà voluto anche dall'Union Hotels di Canazei e Campitello. La consegna è avvenuta davanti all'hotel Dolomiti di Canazei alla presenza della famiglia Nicolodi (proprietaria di Union Hotels) e di due rappresentanti del banco alimentare di Trento, che hanno ringraziato per la "lodevole iniziativa".

E così, pur nel rigoroso rispetto dei protocolli anti-Covid, per una settimana ragazze provenienti da varie parti d Italia hanno effettuato shooting fotografici e iniziative social con l'obiettivo di reclamizzare le località turistiche, le strutture ricettive e tutto quel campionario di attività outdoor (ciaspolate, scii di fondo, escursioni e gite a cavallo) che si possono praticare in montagna malgrado la chiusura momentanea degli impianti sciistici.

"Ma al di là dei momenti professionali e ricreativi - spiega il manager Ale Piva - ho ritenuto che, mai come quest'anno, fosse necessario dare un segno di vicinanza alle famiglie più bisognose. E così, assieme alle ragazze, abbiamo deciso di fare qualcosa di concreto offrendo al banco alimentare di Trento il nostro personale contributo. Ed è stato davvero molto bello vedere tante giovani prodigarsi con grande entusiasmo per aiutare le persone più sfortunate. E' la riprova che, anche il mondo dello spettacolo, ritenuto erroneamente frivolo e superficiale, nasconde in realtà una sensibilità d'animo ed un cuore grande".