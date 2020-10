Il direttore degli Uffizi Schmidt in visita al Museo Classis

In occasione della firma per Dante 2021, venerdì pomeriggio il Direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt, accompagnato dal Presidente di RavennAntica Giuseppe Sassatelli, ha visitato il Museo Classis Ravenna. “Complimenti per questo importante recupero – ha dichiarato Schmidt - Questo luogo fornisce una panoramica e un sunto di ciò che già si conosceva e un’introduzione ottimale della storia della città e, più in generale, dell’intera Regione. Il Classis Ravenna è un museo di grande valore civico e didattico”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Sono molto contento di questa visita e degli apprezzamenti ricevuti - ha sottolineato il Presidente Sassatelli - perché le parole di Schmidt sono molto importanti, date le sue competenze nel settore dei musei e della comunicazione”.