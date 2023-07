Il direttore regionale dei Vigili del Fuoco per l'Emilia Romagna sorvola Casola Valsenio

Il direttore regionale dei Vigili del Fuoco per l'Emilia Romagna Francesco Notaro, si è recato a fare il punto della situazione nei cantieri dei Vigili del Fuoco dopo l'alluvione nel territorio del comune di Casola Valsenio, insieme al direttore regionale dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile Rita Nicolini, il Prefetto di Ravenna Castrese De Rosa, il Presidente della Provincia di Ravenna Michele De Pascale, l'amministrazione comunale, il Comandante Provinciale del Comando di Ravenna Luca Manselli e i rappresentanti dei Carabinieri. I lavori dei Vigili del Fuoco sono stati eseguiti insieme all'Esercito Italiano, ai volontari di Protezione Civile, con i moduli di movimento terra provenienti da tutta Italia.

Il gruppo ha anche effettuato un sorvolo su larga parte del territorio provinciale, in particolare sul comune di Ravenna e sulla Romagna Faentina. “L’ingegner Francesco Notaro – dichiara il sindaco - è stato nominato da pochi giorni direttore regionale dei Vigili del Fuoco. Ritengo molto apprezzabile, e per questo lo ringrazio, che abbia voluto prendere immediatamente visione diretta delle condizioni del territorio della provincia di Ravenna, per constatare pienamente la portata dei danni ai fiumi e ai terreni agricoli, nonché le numerosissime frane. Sia durante la fase più critica delle alluvioni che tuttora i Vigili del Fuoco hanno compiuto e stanno compiendo un lavoro straordinario a tutela dell’intera comunità. Sono certo che anche con il nuovo direttore ci sarà un’ottima collaborazione, così come c’è stata con il suo predecessore Carlo Dall’Oppio, che ora è comandante del Corpo dei Vigili del Fuoco a livello nazionale”.