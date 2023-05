Il Festival dell'Aquilone da record, i primi numeri: 450mila visitatori per la 43esima edizione

A una settimana dalla conclusione, è tempo di bilanci per Artevento Cervia, il Festival Internazionale dell’Aquilone che per 11 giorni, dal 21 aprile al 1 maggio, ha animato la Spiaggia di Pinarella di Cervia con un ricco programma di eventi. La 43esima edizione è stata da record superando in toto i numeri delle precedenti edizioni. I primi numeri sono eclatanti: almeno 450 mila i visitatori; oltre 250 artisti provenienti da 50 paesi dei 5 continenti più partecipanti in arrivo spontaneamente da altri 6 paesi e 2000 aquilonisti accreditati; 70 eventi; 2 mostre; 2 eventi serali; 2 fiere sulla spiaggia; 17.000 visitatori per la mostra “Il volo della sostenibilità” all’Officina ArteVento; 1800 bambini in visita d’istruzione con la scuola; oltre 100 giovani fra scuole del territorio e studenti Erasmus coinvolti in Percorsi per le Competenze Trasversali per l’Orientamento, progetti di scambi culturali e workshop; 2000 annulli filatelici realizzati in 2 giorni; oltre 100 esibizioni in solo, coppia e team di aquiloni acrobatici a tempo di musica e il Campionato Italiano Stack di aquilonismo sportivo; 13 spettacoli di Nouveau Cirque d’Innovazione (senza animali) del Circo Madera, sostenuto dal Ministero della Cultura; 3 concerti della Band Svizzera Fracass e Ganasa Band; 5 spettacoli di teatro danza balinese e 8 strepitose performance di Haka Kapa eseguite dai 25 membri del team Maori Te Kura O Hirangi, ospite d’onore dalla Nuova Zelanda, insieme al leggendario Maestro giapponese dell’Aquilone di Nagoya, Masaaki Sato. Si è registrato il tutto esaurito per gli alberghi durante i due ponti, numeri straordinari anche nei giorni infrasettimanali grazie agli appassionati in arrivo da tutta Europa e dagli USA, e camping presi d’assalto con una domanda per tutte le strutture largamente eccedente l’offerta e soprattutto stabilimenti balneari sulla spiaggia e strutture ricettive entusiaste nel dichiarare un incremento esattamente del 100% rispetto alla scorsa edizione del festival.

Numeri mai registrati prima sono quelli che attestano gli ingressi in città per il periodo della 43esima edizione di Artevento con 868.000 automobili, camper e moto in ingresso a Cervia, 332.000 dal solo ingresso di Pinarella e il numero record di 113.000 accessi di domenica 23 aprile, più alto persino del miglior Ferragosto. Insomma, Artevento Cervia oltre ad essere il più longevo festival internazionale al mondo dedicato all’antica tradizione dell’arte eolica, rappresenta anche un importante volano per l’economia romagnola. Per 11 giorni Artevento ha fatto volare sul cielo di Cervia aquiloni d’arte, etnici, storici, giganti, sportivi, acrobatici e combattenti facendo rimanere a bocca aperta il pubblico, accorso numeroso per la manifestazione che dal 1981 porta in Italia le eccellenze dell’arte eolica mondiale.

Tante le presenze prestigiose che hanno animato questa 43esima edizione: durante la Notte dei Miracoli Artevento Cervia ha ospitato sul proprio palco Luciano Scalettari e Corrado Mandreoli, rispettivamente presidente e vicepresidente di ResQ People Saving People, la onlus che dal 2021 salva le vite dei naufraghi nel Mar Mediterraneo, con il conduttore di Caterpillar Rai Radio2 Massimo Cirri. In collegamento, Cecilia Strada, responsabile della comunicazione di ResQ, che ha portato sul palco di Artevento il proprio messaggio di pace e di speranza, nel pieno spirito del festival. Artevento infatti anche quest’anno ha celebrato il pluralismo, il dialogo e l’inclusione come strumenti di pace, individuando nell’arcobaleno come ponte tra la terra e il cielo, anche l’emblema di un rapporto sacro tra uomo e ambiente. Simbolo di questo dialogo interculturale è stata l’emozionante Cerimonia delle Bandiere che ha visto sfilare tutte le 50 delegazioni internazionali, accolte sotto lo stesso cielo dalle 128 nazionalità residenti sul territorio. Artevento Cervia anche per il 2023 ha richiamato un vasto pubblico, fatto di appassionati, famiglie, ragazzi, giovani, anziani ma anche personaggi dello spettacolo tra i quali Caterina Guzzanti, nota attrice e comica italiana, che ha trascorso il 25 aprile proprio sulla Spiaggia di Pinarella di Cervia ammirando gli affascinanti aquiloni di Artevento.

Artevento ha registrato un grande successo anche sulla stampa nazionale e internazionale conquistando oltre 1000 pubblicazioni e articoli su carta, web, radio e TV. Nello specifico Artevento Cervia è apparso sue 3 cover di importanti magazine, è stato protagonista di 8 grandi servizi speciali su riviste. Grande risonanza ha avuto anche nelle emittenti nazionali apparendo nel programma di Antonella Clerici “È sempre mezzogiorno”, su TV2000 e su diversi canali Rai. Infine proprio al festival sono stati dedicati 2 documentari di rilevanza internazionale ed uno speciale della Televisione di Stato Cinese. Un festival inoltre “molto social”, frequentato da centinaie di instragrammers e decine di influencers, e che ha avuto un grande riscontro anche online con singoli post organici (non a pagamento) su Facebook raggiungendo fino a 1 milione 361.285 persone e realizzando 25400 interazioni con 4.200 like.

A coronamento della sua 43esima edizione Artevento continua a volare anche nei mesi estivi con laboratori didattici e iniziative presso l’Officina Artevento sulla Spiaggia di Pinarella, in attesa di concludere in bellezza la sua programmazione 2023 con il suo attesissimo spin off autunnale: il primo “One Sky One World” Edizione Artevento - Festival degli Aquiloni per la Pace, in programma dal 6 all’8 ottobre 2023, in concomitanza con la Mostra del Museo dell’Aquilone “Il Giro del Mondo in 80 Aquiloni” allestita nella splendida cornice del Magazzino del Sale di Cervia (dal 3 al 28 ottobre, ingresso Gratuito). Con numeri e risultati di questo calibro è doveroso rivalutare aspetti storici ed economici oltre che obiettivi futuri nel dialogo che gli organizzatori del festival affronteranno a breve con l’Amministrazione Comunale di Cervia in vista dello scadere della convenzione alla fine di quest’anno. Alcune riflessioni sono inevitabili per ottimizzare e rafforzare alcuni elementi, lì dove il pubblico ha riscontrato alcune carenze la difficoltà nel trovare aree soste camper attrezzate, parcheggi, navette dalla stazione ferroviaria e servizi di trasporto adeguati ad un festival che promuove un messaggio di sostenibilità e che si aspetta un allineamento in questo senso anche da parte del Comune ospitante.