Il Festival della Romagna inaugura le mostre al magazzino del sale “Torre”

Sabato il Festival della Romagna ha dato l’avvio ad una settimana di eventi incontri e spettacoli. All’inaugurazione della manifestazione avvenuta al Magazzino del Sale “Torre” hanno partecipato il nuovo sindaco di Cervia Mattia Missiroli, il presidente di RomagnaBanca Credito Cooperativo Corrado Monti, il presidente di Romagna acque spa Tonino Bernabè e il presidente di Gambettola Eventi organizzatore del Carnevale della Romagna Davide Ricci. Daniele Baronio ha presentato il programma della undicesima edizione del festival edelle mostre presenti all’interno del Magazzino del Sale Torre. Il momento inaugurale ha visto la presenza degli artisti che hanno narrato la loro ispirazione e il percorso artistico creativo che ha sviluppato le opere esposte.

La serata in Piazza Garibaldi ha visto un momento coinvolgente ed emozionante, nell’incontro e premiazione di Riccarda Casadei. In una Piazza gremita di spettatori, la maestria dialettica di Giuseppe Bertaccini e Pietro Caruso hanno permesso di far narrare a Riccarda anedotti e storie della sua vita col maestro Secondo Casadei e particolari inediti sulla creazione della canzone Romagna Mia. Il Premio consegnato da Daniele Baronio direttore del Festival ha visto una emozionante condivisione del pubblico che ha tributato con un caloroso applauso il grande impegno professionale e di stima per Riccarda Casadei.