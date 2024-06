Il Festival della Romagna premia Betty Miranda

Domenica il Festival della Romagna ha premiato Betty Miranda per la sua importante attività professionale che ha sempre valorizzato e veicolato il messaggio positivo della Romagna. La serata in Piazza Garibaldi, moderata da Massimiliano Maestri, ha visto Betty Miranda dialogare sul divertimento in Romagna e sul ruolo strategico e turistico del mondo della notte e delle discoteche della riviera adriatica.

Questo appuntamento ha visto sul palco la presenza anche dei giornalisti Elio Pari e Pietro Caruso ed è stata l’occasione per affermare la necessità di investire nuovamente sul mondo della notte, volano sinergico di nuove economie ed interesse nazionale per il mondo dei giovani e meno giovani.

Betty Miranda ha presentato il suo ultimo lavoro “Riassunto delle nottate precedenti", un podcast dedicato al divertimento sulla Riviera Romagnola. La premiazione del Festival della Romagn ha visto la consegna del premio, una tela stampata in esclusiva creata dalla stamperia Pascucci di Gambettola da parte di Daniele Baronio direttore del Festival tra gli applausi del pubblico e la colonna sonora dei tempi raccontati del dj set Manfry.