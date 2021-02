Il festival Transmissions rinviato a novembre, ma a marzo arriva il format digitale

L’associazione Culturale Bronson ci aveva creduto fino in fondo, ma non è bastato. La tredicesima edizione di Transmissions Festival, inizialmente prevista dal 26 al 29 novembre 2020, e successivamente rinviata dal 4 al 7 marzo 2021 a causa dell’emergenza Covid-19, non si svolgerà. Il festival è ufficialmente rimandato a novembre 2021: "anche prevedendo una possibile riapertura delle attività culturali dal vivo, risulterebbe infatti a questo punto impossibile garantire lo svolgimento dell’evento". Gli abbonamenti per le date di marzo già acquistati saranno automaticamente rimborsati nei prossimi giorni.

Eppure il suono non si interrompe. Arriva così Transmissions Waves, un format inedito che dal 12 al 14 marzo presenta in esclusiva sui canali web del festival la versione digitale di alcuni degli act previsti per questa edizione, oltre a ulteriori proposte live e nuovi contenuti pensati ad hoc.

"Innanzitutto – dichiara Chris Angiolini, ideatore e direttore artistico di Transmissions – voglio ringraziare tutti gli artisti e i loro agenti per la assoluta disponibilità dimostrata in questi mesi, nonostante tutte le difficoltà. Purtroppo è arrivato il momento di prendere delle decisioni dolorose, ma sempre continuando a guardare al futuro con fiducia. Non vogliamo perdere contatto con la comunità di appassionati costruita in tutti questi anni di Transmissions, perchè il suono è là fuori e la nostra ricerca non si ferma. Vi invitiamo quindi a rimanere sintonizzati, perchè vogliamo sfruttare al massimo la situazione contingente, lavorando alla costruzione di un nuovo programma online di grandissimo valore".