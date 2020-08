Il fiuto del "cane finanziere" incastra un pusher in stazione

Nella giornata di lunedì le Fiamme Gialle ravennati, nell’ambito delle quotidiane attività di pattugliamento del territorio urbano, hanno individuato e sottoposto a controllo un uomo di origini nigeriane che trasportava con sè oltre 250 grammi di droga. In particolare i finanzieri della Squadra Cinofili della prima Compagnia di Ravenna, nel corso dei controlli mirati ai passeggeri in arrivo alla stazione ferroviaria, dopo l’inequivocabile segnalazione del cane antidroga Bac hanno fermato e ispezionato un uomo appena sceso dal treno in arrivo da Bologna rinvenendo, occultati all’interno di un marsupio, 255 grammi di marijuana.

Pertanto i militari operanti hanno arrestato immediatamente il passeggero, un 20enne domiciliato a Casalecchio di Reno, arresto convalidato dall’Autorità Giudiziaria che contestualmente ne ha disposto il giudizio per direttissima. A seguito dell’udienza tenutasi martedì mattina, lo spacciatore è stato quindi condannato a un anno di reclusione (pena sospesa) e al pagamento di 1200 euro di multa.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Quest’ultimo sequestro testimonia ulteriormente l’impegno delle Fiamme Gialle nell’attività di controllo del territorio cittadino e, nello specifico, nel contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, al fine di prevenire l’immissione sul mercato locale di considerevoli quantitativi di droga, fonte di ingenti guadagni illeciti per le organizzazioni criminali.