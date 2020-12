Il folle inseguimento finisce con la fuga nei campi: in auto aveva una mazza e una patente falsa

Lunedì le Fiamme Gialle ravennati, nell’ambito delle quotidiane attività di pattugliamento del territorio urbano, hanno arrestato un uomo albanese irregolare sul territorio italiano. In particolare, i finanzieri della sezione operativa pronto impiego - insieme alla squadra cinofili della prima compagnia di Ravenna - durante un posto di controllo presso la zona del ponte mobile nei pressi dell’area portuale hanno intimato l’alt a un’auto che non si è fermata, ma ha continuato la sua corsa superando pericolosamente le auto in fila per il traffico e, poco dopo, si è fermata in una piazzola da dove il conducente ha tentato di scappare nei campi.

Immediatamente raggiunto e fermato dai finanzieri, anche grazie all’ausilio del personale della Polizia Stradale nel frattempo intervenuto sul posto, l'uomo è risultato privo di documenti. Da ulteriori accertamenti, il fermato è stato identificato come cittadino albanese con diversi precedenti di polizia, già destinatario circa un anno fa di un provvedimento di espulsione, all’epoca eseguito con contestuale accompagnamento alla frontiera e divieto di rientrare in Italia per 5 anni. Inoltre, lo stesso è stato trovato in possesso di una mazza da baseball occultata nel portabagagli dell’auto, nonché di una patente albanese falsificata.

L'uomo è stato quindi tratto in arresto per il reato di ingresso illegale sul territorio nazionale e deferito alla Procura della Repubblica di Ravenna per possesso di armi e possesso di patente falsa. Nella giornata di martedì, a seguito di giudizio con rito direttissimo, il Giudice ha convalidato l’arresto, rilasciando il previsto nulla osta all’espulsione e disponendo nel frattempo l’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia competente in relazione al domicilio dichiarato a Casalborsetti.