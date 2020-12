Il food delivery "made in Romagna" sbarca anche a Ravenna

È giovane ma è sempre più presente sul territorio romagnolo: parliamo di Foodstation, startup cesenate ma con esperienza già pluriennale nel mondo del food delivery. Nata nel 2017 da un’idea del giovane imprenditore Luca Lo Iacono, Foodstation è cresciuta esponenzialmente in questi anni raggiungendo nel tempo le città di Forlì, Cesenatico, Forlimpopoli, Bertinoro, e Rimini. Ora la sua avventura continua con lo sbarco a Ravenna.

In un periodo storico in cui la consegna a domicilio è divenuta una vera e propria esigenza, Foodstation si pone come un alleato per portare sulle tavole dei clienti la cucina italiana e romagnola, senza dimenticare le proposte esotiche che popolano Ravenna e la Romagna. Ma cosa differenzia Foodstation dagli altri servizi di food delivery? Come si pone nei confronti dei colossi che già da tempo popolano questo mercato? È presto detto: ricerca della qualità e valorizzazione delle persone, dal fattorino (o come li chiamano in Foodstation, le “Frecce”) al cliente finale. Per usare le parole dello stesso Luca Lo Iacono: "Qualità del servizio al consumatore, che viene sempre trattato con cortesia e attenzione e che mettiamo nelle condizioni di ricevere pasti caldi e ben conservati. Qualità nella scelta delle attività, che rispecchia in modo adeguato le specificità di ciascun territorio valorizzando anche prodotti locali, pur sempre senza dimenticare le proposte di cucina internazionale. Qualità nel rapporto con i ristoratori, che non si trovano ad avere a che fare con call center o servizi a risposta centralizzata ma ci conoscono, condividono con noi obiettivi e preoccupazioni, vengono affiancati nel loro lavoro da referenti attenti ai loro bisogni".

E proprio il tema della qualità e della sicurezza è centrale in un tempo in cui molti ristoranti sono stati costretti a chiudere per l’impossibilità di offrire al cliente un servizio adeguato. Foodstation si pone così come una realtà in grado di rispondere alla crescente domanda di consegna a domicilio del proprio cibo preferito in modo attento e sicuro. Food delivery dunque, ma non solo. Foodstation pone l’attenzione anche sull’importanza della comunicazione e della presenza online dei ristoranti del territorio. Per questo motivo l’azienda cesenate investe tempo ed energie nella promozione delle migliori eccellenze del territorio tramite i social, la sua piattaforma online e i media tradizionali, così da far conoscere a più persone possibili i locali che aderiscono al servizio.

A Ravenna sono diverse le realtà della ristorazione che hanno scelto Foodstation come piattaforma di delivery e, per tutte le altre che desiderassero informazioni o aderire al servizio, lo potranno fare contattando direttamente l’azienda. Come si può ordinare su Foodstation? Dopo essersi collegati al sito www.foodstation.it ti basterà inserire l’indirizzo di consegna per accedere ai diversi ristoranti disponibili e in pochi clic si potrà completare l'ordine, che verrà portato a casa da una delle Frecce.