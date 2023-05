Il 'forno mobile' distribuisce pane fresco alle popolazioni colpite dall'alluvione

Un panificio mobile che produce e distribuisce ogni giorno, gratuitamente, pane fresco alle popolazioni più colpite dall’alluvione, a sostegno delle attività dei volontari che si stanno impegnando per far fronte a questa difficile situazione. Polin collabora con l’iniziativa umanitaria “Emergenza Emilia Romagna”, organizzata dal team di emergenze Fondazione Francesca Rava, Koor srl Società Benefit e Creative Knowledge Foundation con il supporto logistico della Protezione Civile mettendo a disposizione forni, impastatrice, tavolo e carrelli dell’azienda di Verona, produttrice di macchinari destinati a panifici, pasticcerie e pizzerie. Il mezzo è fornito della strumentazione necessaria per poter produrre pane a ciclo continuo grazie ai panettieri che si sono resi disponibili a collaborare, capitanati dallo storico volontario della Fondazione, Marco Randon.

Il panificio mobile sarà collocato nelle zone identificate come le più adatte dalla protezione civile e rimarrà attivo fino a data da definire. Ogni giorno vengono distribuiti più di 3 quintali di pane e un quintale di focaccia durante i 1300 pasti organizzati a Faenza, i 100 pasti a Sant’Agata, i 500 pasti a Bologna e i 600 pasti a Imola. Collaborano all’iniziativa altri partner che hanno concesso il camion in comodato, gli utensili, la materia prima.