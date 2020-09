Il forte vento mette in ginocchio gli alberi, due auto travolte dai tronchi precipitati

Notte di maltempo sul ravennate con raffiche di vento che hanno superato i 50 chilometri all'ora e che hanno causato non pochi danni alle alberature. Sono stati una quindicina gli interventi dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza rami e tronchi pericolanti mentre la situazione più grave si è verificata a Marina di Romea. In via dei Lecci un pino è crollato travolgendo due auto parcheggiate sotto la pianta. Oltre a un suv di un turista tedesco, lievemente danneggiato, ad avere la peggio è stata una Golf centrata in pieno dal tronco. Sul posto, per liberare i veicoli e mettere in sicurezza l'albero, è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco.

