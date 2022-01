Il futuro dell'ex Sir: un incontro pubblico per 'un recupero atteso da molti anni'

Un gruppo di cittadini ravennati organizza un incontro pubblico per raccogliere idee sul recupero del magazzino a copertura parabolica ex Sir alla Darsena di Ravenna. Un edificio tutelato come esempio di pregevole architettura industriale della metà del Novecento, il quale, una volta restaurato, potrebbe, da solo, cambiare il volto dell’intera Darsena. L'appuntamento è fissato per martedì 11 gennaio, alle ore 20.30, presso il Tribeca Lounge Café di via Trieste, quando si terrà il primo incontro aperto a tutti e finalizzato alla presentazione ed elaborazione delle proposte, che dovranno essere consegnate al Comune entro il 7 febbraio.

"Tante riqualificazioni di zone post industriali in Europa e nel mondo, avvenute anche attraverso il restauro degli edifici testimoniali più importanti, dimostrano come sia possibile trasformare aree degradate in quartieri di alta qualità e molto ambiti - fa sapere il Gruppo di cittadini per l’ex Sir - Riuscitissimi recuperi di opifici industriali e di magazzini simili all’ex Sir ne danno testimonianza. Un’occasione unica che riteniamo Ravenna non debba lasciarsi sfuggire. Nell’ambito del progetto “DARE”, promosso dal Comune di Ravenna, un gruppo di cittadini desidera quindi partecipare con il proprio contributo di idee affinché finalmente si possa mettere mano a questo recupero che attende da molti anni e che, dalle recenti dichiarazioni della proprietà apparse sulla stampa, parrebbe destinato, dopo il restauro, anche a funzioni di tipo pubblico, ovvero al servizio dei cittadini".