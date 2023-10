Il Gal Delta 2000 verso la nuova strategia di sviluppo locale per lo sviluppo rurale leader 2023-2027

Nell’ambito della PAC 2023-2027, il FEASR finanzierà anche per il periodo di programmazione 2023-2027 l’attuazione sul territorio regionale di Strategie di sviluppo locale Leader presentate e gestite da Gruppi di Azione Locale (GAL). L’approccio Leader intende offrire a tutti i territori “eleggibili” dell'Emilia-Romagna la possibilità di elaborare una propria strategia di sviluppo locale, commisurata alle proprie esigenze e potenzialità socioeconomiche, con il coinvolgimento delle comunità stesse.

Per il Gal Delta 2000, l’area dei Comuni eleggibili per la prossima Strategia di Sviluppo è in provincia di Ferrara: Argenta, Codigoro, Comacchio, Copparo, Fiscaglia, Goro, Jolanda di Savoia, Lagosanto, Mesola, Ostellato, Portomaggiore, Riva del Po, Tresignana; in Provincia di Ravenna: Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Conselice, Ravenna, Russi.

Il Gal Delta 2000, nelle passate programmazioni Leader, ha contribuito a finanziare progetti proposti da enti pubblici, da operatori economici, università e associazioni contribuendo a realizzare numerose azioni legate alla valorizzazione territoriale in ambito ambientale, turistico, agricolo. Ed ora, con Delibera di Giunta regionale n. 1519 dell’11 settembre 2023 si è aperto il nuovo avviso pubblico per la selezione dei Gruppi d'Azione Locale per il periodo 2023-2027.

Il Gal Delta 2000 si accinge a progettare quindi la nuova strategia di sviluppo locale per lo sviluppo rurale leader 2023-2027 ed intende farlo, come oramai nelle prerogative del GAL, adottando l'approccio partecipativo, coinvolgendo nella consultazione tutte le forze economiche, sociali e ambientali, sia pubbliche che private, al fine di individuare insieme le priorità, le linee strategiche e le operazioni di intervento.

A tal fine, il Gal Delta 2000 mette a disposizione diversi strumenti per rendere efficace l'ascolto del territorio:

- Incontri partecipativi rivolti aperti a imprese, istituzioni e cittadini:

o Giovedì 5 ottobre ore 15.00 Bagnacavallo, Sala Museo delle Cappuccine, Via Vittorio Veneto n.1/a;

o Venerdì 6 ottobre ore 12.00 Ravenna, Sala Mosaici, c/o Residenza Municipale, Piazza del Popolo n. 1

o Lunedì 9 ottobre ore 10.30 Cervia, Sala del Consiglio, c/o Municipio, Piazza G.Garibaldi n. 1

o Lunedì 9 ottobre ore 15.30 Comacchio, Manifattura dei Marinati, Corso G. Mazzini n. 200

o Martedì 10 ottobre ore 11.00 Mesola, Sala della Cultura c/o la Biblioteca, Via Mazzini

o Martedì 10 ottobre ore 15.30 Località Migliarino, Sala del Consiglio, c/o Municipio, Piazza della Repubblica n.1

o Giovedì 12 ottobre ore 11.00 Jolanda di Savoia, Sala Consiliare, c/o Municipio, P.zza Unità d'Italia n. 5, piano primo

o Giovedì 12 ottobre ore 15.30 Ostellato Sala Consiliare, c/o Municipio, Piazza Repubblica n. 1

- Sportello informativo al quale rivolgersi per incontri individuali semplicemente chiamando il n. 0533-57693 o inviando una e-mail a info@deltaduemila.net;

- Consultazione con raccolta delle idee e proposte progettuali al link: https://forms.gle/XXEau2tMxhddhZQa6

L’attività di preparazione con approccio partecipato permetterà di definire insieme le priorità, le linee strategiche e le future misure di intervento coerentemente con il programma di sviluppo rurale e piano strategico nazionale della pac (P.S.P.) 2023-2027 e il Complemento di programmazione della Regione Emilia-Romagna (CoPSR) 2023-2027.