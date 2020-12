Il Generale Angrisani visita il comando provinciale dei Carabinieri

Giovedì mattina il Generale di Brigata Davide Angrisani, Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, ha fatto visita al Comandando Provinciale Carabinieri di Ravenna per portare ai militari della Provincia la propria vicinanza e gli auguri per le prossime festività. Dopo essere stato accolto dal Comandante Provinciale Marco De Donno, nel più stretto rispetto della normativa anti-covid, ha incontrato una rappresentanza dei militari della Provincia e dei Reparti Speciali.

Il Generale Angrisani ha ringraziato i Carabinieri di Ravenna per l’impegno profuso quotidianamente e li ha esortati a proseguire con rinnovato entusiasmo, privilegiando il più possibile l’attività di prevenzione a favore dei cittadini, in questo particolare periodo dovuto all’emergenza epidemiologica in atto.