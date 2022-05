Il generoso dono dalla famiglia del medico scomparso: un ecografo palmare per la Gastroenterologia di Ravenna

Un nuovo ecografo palmare è stato donato dalla famiglia Triossi alla Gastroenterologia dell’Ospedale S. Maria delle Croci di Ravenna, in ricordo del dottor Omero, già Direttore del reparto, prematuramente scomparso. La sonda ecografica portatile permette, in un reparto di degenza per acuti come quello della Gastroenterologia, di effettuare monitoraggi rapidi (es. diagnosi di versamento pleurico o globo vescicale) e/o manovre invasive al letto del malato, ogni qualvolta il paziente non sia trasportabile a causa di comorbidità o per rischio infettivo.

Il dispositivo, grazie alla sua versatilità e duttilità, consentirà tra l’altro, di attivare un programma di formazione rivolto al personale infermieristico che utilizzerebbe l’ecografo portatile per monitorare il corretto posizionamento di cateteri o drenaggi, oppure ricercare accessi vascolari profondi in una visione più moderna del ruolo professionale infermieristico.

La cerimonia di consegna e ringraziamento, è avvenuta lunedì pomeriggio, presso l’Aula Magna, sede del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Alma Mater, oggi intitolata proprio al dottor Triossi. Ad accogliere la famiglia Triossi erano presenti la direzione generale dell’Azienda Usl della Romagna al completo, la direttrice dell’ospedale Francesca Bravi, Alessandro Mussetto direttore facente funzione del reparto di Gastroenterologia, il sindaco Michele De Pascale e Stefano Falcinelli, Presidente dell’Ordine dei medici della Provincia di Ravenna.