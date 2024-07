Il Giro d'Italia Women attraversa il Ravennate: il percorso e le modifiche alla viabilità

In occasione della manifestazione ciclistica “Giro d'Italia Women” saranno previste le seguenti modifiche alla viabilità. Il giorno 10 luglio 2024, dalle ore 10.15 alle ore 11.15, divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in tutto il tratto della via Emilia - SS9 dei comuni di Castel Bolognese e Faenza.

Nel dettaglio, nel comune di Castel Bolognese: via Emilia Ponente, via Emilia Interna, via Emilia Levante. Nel comune di Faenza: via Emilia Ponente (dal confine con Castel Bolognese fino alla rotonda Strada dei Vini e dei Sapori), viale Assirelli (circonvallazione per tutta la sua estensione), via Forlivese (tratto tra rotonda viale Assirelli/Forlivese e l'intersezione con via Reda/via Emilia Levante), via Emilia Levante. È probabile che il divieto di transito sia anticipato alle ore 10.00 nel tratto di via Emilia - SS9 compreso tra Castel Bolognese e Imola.